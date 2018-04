di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CODROIPO e ZOPPOLA - Tre persone sono rimastea seguito di unfrontale che si è verificato poco prima delle 16 di oggi, domenica 29 aprile, nel tratto della statale 13che prende il nome viale Venezia, aPer cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della stazione di Codroipo, intervenuti per rilievi e viabilità, due vetture si sono scontrate e una si è. Le fiamme sono state subito domate dai vigili del fuoco volontari della cittadina del Medio Friuli e la centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto due ambulanze e l'equipaggio dell'elicottero decollato da Campoformido.Nell'impatto sono rimaste feriti un cittadino albanese di 40 anni che vive in zona, che era alla guida di una Volkswagen, e una coppia didi 60 anni che viaggiava invece su una Fiat Croma. Nell'impatto frontale è stata la Croma a incendiarsi. La coppia di Zoppola e il cittadino albanese sono stati portati incon ferite non gravi.