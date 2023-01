Con l'auto contro lo spartitraffico, abbatte i segnali stradali: incolume il conducente

AZZANO DECIMO - I Vigili del fuoco di Pordenone sono intervenuti dopo le sette ad Azzano Decimo, in via XXV aprile, per un incidente stradale: un'auto ha colpito l'isola di traffico nella mezzeria della carreggiata terminando la propria corsa pochi metri dopo, abbattendo la segnaletica e rilasciando l'olio sulla sede stradale.

Incolume il conducente, l'unico coinvolto nell'impatto. I pompieri hanno chiuso la strada, deviando il traffico verso le vie laterali, per consentire il ripristino in sicurezza dello scenario. Sul posto anche i Carabinieri di Fiume Veneto.