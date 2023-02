Si schianta in moto in rettilineo contro un'auto ferma: sbalzato di 10 metri, centauro gravissimo

PORDENONE - Un motociclista di circa 60 anni di età è gravissimo a seguito di un incidente lungo la regionale 251 all'incrocio con viale de la Comina, a Pordenone oggi 14 febbraio 2023. Per cause è un corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, l'uomo mentre viaggiava in sella a una moto, in direzione Pordenone, si è scontrato con un'auto ferma in attesa di poter svoltare a sinistra. Nell'impatto è stato sbalzato per circa 10 metri. Il motociclista ha finito la corsa in un campo dopo aver divelto una recinzione e i pali di cemento che la sorreggevano. E' stato trasportato in elicottero all'ospedale di Udine in codice rosso. È stato segnalato come incosciente dalle persone presenti sul posto.

Dopo la chiamata al numero unico di emergenza Nue112, gli operatori di questa sala di primo livello anno transitato la telefonata puntualmente alla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria. Gli infermieri della Sores hanno inviato subito sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Pordenone e l'elisoccorso. L'uomo è stato stabilizzato dall'equipes sanitarie e quindi trasportato in gravi condizioni, in volo, all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. I sanitari hanno operato in piena sinergia con i Vigili del fuoco.