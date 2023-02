Sbanda in 500, sbatte contro un tir e si cappotta in autostrada: 20enne miracolata

VILLAMARZANA - Ha perso il controllo della sua 500 rossa mentre viaggiava in autostrada, a velocità sostenuta, andando a cozzare contro un autoarticolato e ribaltandosi. Erano circa le 9.30 di stamattina e l'incidente è avvenuto sulla corsia nord dell'A13, al chilometro 57,8, nel tratto fra Villamarzana e Occhiobello. Protagonista una 20enne padovana, che ha sì riportato inevitabili lievi lesioni, ma nulla di veramente grave, al punto che può davvero dirsi miracolata. Perché la dinamica dello scontro, con la micidiale carambola della sua auto, che si è cappottata ed orribilmente accartocciata, aveva fatto temere il peggio.

Invece, le conseguenze peggiori sembra averle riportate proprio la vettura, mentre la giovane donna se l'è cavata "solo" con una serie di politraumi. Immediato l'intervento dei mezzi di soccorso, il personale sanitario del Suem 118, con l'ambulanza, che ha comunque subito provveduto a trasportare in ospedale la 20enne, in codice 2, la Polizia stradale della sottosezione di Altedo, che si è occupata dei rilievi e di regolare il traffico, i vigili del fuoco, che hanno fornito il supporto logistico e si sono occupati di mettere in sicurezza i veicoli, nonché il personale di Autostrade per l'Italia per la segnalazione dell'incidente e la pulizia dell'asfalto dai residui. Durante le operazioni di soccorso, oltre alle code in direzione Sud, che nella prima ora sono arrivate a toccare i quattro chilometri, se ne sono formate anche sulla corsia opposta, per circa un chilometro, a causa dei curiosi che, per guardare cosa fosse accaduto dall'altra parte, rallentavano la propria marcia.