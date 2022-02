Schianto tra tre auto a San Martino, nella carambola sette feriti

SAN MARTINO - È di sette persone ferite, di cui tre adolescenti, il bilancio dell’incidente stradale avvenuto ieri alle 13.35 nel territorio del Comune di San Martino al Tagliamento.

Per cause al vaglio dei carabinieri di Cordenons e del Nucleo Radiomobile di Pordenone, sono rimaste coinvolte tre autovetture: un’Audi, una Kia e una Opel.

All’intersezione tra la strada provinciale 1 (via Valvasone) e via delle Pozze, all’altezza del supermercato Coop, due macchine si sono scontrate frontalmente. Nella dinamica è rimasta coinvolta una terza vettura. Per evitare l’impatto con la Kia (finita poi nel fosso), probabilmente uscita da via delle Pozze senza dare precedenza, una tra l’Audi e la Opel (ad accertarlo saranno i militari dell’Arma che hanno effettuato i rilievi) ha invaso la corsia di marcia opposta scontrandosi con la macchina che arrivava dalla parte opposta. L’impatto frontale è stato molto violento. Sul posto sono intervenute subito le ambulanze del 118 e, vista la dinamica, è stato chiesto l’intervento dell’elisoccorso. I vigili del fuoco di Spilimbergo hanno provveduto a mettere in sicurezza il luogo del sinistro. I feriti, che nel frattempo erano usciti autonomamente dai veicoli incidentati (rimossi poi dal soccorso stradale Bastianello), sono stati medicati sul posto e successivamente condotti per accertamenti all’ospedale di San Vito al Tagliamento. Nessuno però versa in condizioni gravi.