Pordenone. Moto contro auto, centauro sbalzato di 5 metri: è grave. Tre incidenti in una sola serata

PORDENONE - Motociclista si scontra contro un'auto, viene sbalzato di 5 metri: è grave in ospedale. Incidente ieri pomeriggio, 8 ottobre, in via Ceolini a Sant'Antonio di Porcia. Una moto e un'auto si sono scontrate e il centauro di 50 anni è stato sbalzato via dal veicolo per 5 metri. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza e l'automedica, con loro anche vigili del fuoco e forze dell'ordine. Il 50enne è stato portato in ospedale in gravi condizioni, i due occupanti dell'auto sono rimasti feriti ma in modo non grave.

Altro incidente, sempre ieri pomeriggio, intorno alle 19.30 a Gorizia vicino al comando della guardia di finanza. Due moto si sono scontrate ed è stato attivato anche l'elisoccorso. I feriti, entrambi non gravi, sono stati accompagnati in ospedale. Poco dopo in via Sacconi ad Azzano Decimo, un 39enne ha perso il controllo dell'auto finendo contro un palo.

La macchina è poi scivolata nel fossato a bordo strada. L'uomo è stato portato in ospedale.