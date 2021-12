Frontale davanti alla caserma dei carabinieri, feriti due ventenni

PORDENONE - Due ventenni sono rimasti feriti in un incidente stradale successo nella serata di sabato 18 dicembre, verso le 22, davanti alla caserma del Comando provinciale dei carabinieri di Pordenone. In seguito a un'invasione di corsia si sono scontrate frontalmente due vetture condotte da un 24enne pordenone e da una ventiduenne, anche lei residente in città.

A prestare i primi soccorsi sono stati i carabinieri della stazione e del Norm. I Vigili del fuoco hanno poi collaborato con il personale sanitario arrivato in via Planton con un'ambulanza e l'automedica. Il 24enne era bloccato nell'abitacolo ed è stato estratto dai pompieri. Entrambi i giovani sono stati portati all'ospedale di Pordenone. Non sono in pericolo di vita. A ricostruire la dinamica dell'incidente saranno i militari dell'Arma.

