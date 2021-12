Volontario investito da un'automobile: muore nella corsa in ospedale

LENDINARA - Un uomo di 58 anni Maurizio Baccaglini, è morto oggi, 18 dicembre, alle 17.30 dopo essere stato investito da un'auto guidata da un ragazzo di 26 anni a Lendinara, in via Valli 60, all'altezza dell'azienda agricola Marchetto in un tratto di strada avvolto nella nebbia. Baccaglini, tipografo e volontario della Protezione civile, residente a Lendinara, stava camminando a bordo strada secondo quanto riportato dai carabinieri: è morto durante la corsa verso l'ospedale. L'autista si è fermato per prestare soccorso. Sul posto, come detto, i carabinieri della Sezione Radiomobile di Rovigo e della stazione di Fratta Polesine.

