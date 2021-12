Falciato da un'auto, Maurizio muore a 58 anni: anima e pilastro della Protezione civile

LENDINARA - Grande cordoglio per la morte di Maurizio Baccaglini, investito da un'auto nel tardo pomeriggio di ieri, sabato 18 dicembre, in via Valli. Baccaglini, 58 anni, lavorava come tipografo a Fratta e viveva con la famiglia a Lendinara. Secondo una prima ricostruzione, il 58enne, intorno alle 17.30, stava percorrendo la zona a piedi, quando per ragioni ancora da accertare, all’altezza dell’azienda agricola Marchetti, è stato investito da un’auto guidata da un 26enne che si è fermato a prestargli soccorso. L’uomo è deceduto durante il trasporto in ospedale. Dei rilievi si sono occupati i carabinieri della Stazione radiomobile di Rovigo e Fratta Polesine.

COMUNITÀ SGOMENTA

Sconvolta l’intera comunità di Lendinara dove Baccaglini era molto conosciuto e stimato per il suo impegno nel gruppo comunale della Protezione civile. «Una tragedia che ci lascia senza fiato - le parole del coordinatore della Protezione civile Flavio Rizzi - insieme alla moglie Concetta e alla figlia Maria Elena, Maurizio era un punto di riferimento per i volontari. Sempre in prima linea per aiutare il prossimo. Una famiglia dal cuore d’oro dedita al volontariato e alla solidarietà».

Cordoglio per la morte del volontario anche da parte del sindaco Luigi Viaro. «Non posso ancora crederci - le parole del primo cittadino di Lendinara - sono stato con Maurizio lunedì sera, in occasione della pizzata organizzata per ringraziare i volontari del lavoro svolto. Un grazie che in particolare, ho rivolto proprio a lui e alla sua famiglia per il grande aiuto che ha fornito anche durante il Covid. Maurizio, infatti, era riuscito a sistemare una serie di pc per donarli ai ragazzi in Dad. Esemplare anche la sua fede, faceva parte infatti di un gruppo di preghiera di San Francesco. La sua vita era davvero casa, chiesa e volontariato. La sua assenza lascia un vuoto incolmabile nella nostra comunità. Alla famiglia va tutta la mia vicinanza e cordoglio».