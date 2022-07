Frontale tra un'auto e un furgone a Fratte di Fiume Veneto: tre feriti di cui uno grave

FIUME VENETO - Lo scontro, frontale, avvenuto attorno alle 21 di martedì 5 luglio, è stato violento, tanto da essere avvertito dalla maggior parte dei residenti della zona di Fratte, lungo la via omonima. A scontrarsi sono stati un’auto e un furgone e ad avere la peggio è stato l’uomo che si trovava alla guida del secondo mezzo. L’incidente è avvenuto attorno alle 21 di ieri e il bilancio è stato di tre feriti, di cui uno ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Cattinara di Trieste, dov’è stato trasportato in elicottero.