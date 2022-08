Incendio boschivo nella Pedemontana pordenonese, scatta l'allerta per pompieri e volontari

POLCENIGO - Diverse squadre dei Vigili del fuoco del Comando di Pordenone sono al lavoro nella Pedemontana pordenonese, dove nel pomeriggio di oggi, giovedì 4 agosto, è scoppiato un incendio boschivo lungo la strada che porta a Mezzomonte, sopra l'abitato di Coltura.

Il fumo, molto denso, è visibile da tutta la zona del Sacilese e la sala operativa dei Vigili del fuoco ha ricevuto decine di segnalatazioni da parte di cittadini preoccupati per le conseguenze del rogo che si è sviluppato sopra l'abitato. In tanti hanno utilizzato i social per condividere le immagini del rogo e comunicare l'arrivo dei mezzi di soccorso. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Sacile.