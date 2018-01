Esce per andare al lavoro, militare Usa di 21 anni si schianta sul palo

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FONTANAFREDDA (Pordenone) - Una giovane militaredi 21 anni è rimasta vittima di unain via Pasolini, nella frazione di, a, lungo la strada provinciale 64, all'altezza del chilometro 2 più 100; era appena uscita da casa e stava andando al lavoro. La ragazza, A.G. le sue inziali, era alla guida di una automobile, senza passeggeri a bordo, quando ha perso il controllo del mezzo ed è andata a sbattere contro undella illuminazione pubblica, abbattendolo.Nello schianto la vettura è rimasta danneggiata mentre la giovane, per fortuna, ha riportato ferite serie ma non è in pericolo di vita; è successo intorno alle 6 di oggi, martedì 16 gennaio e sul posto è giunta dopo poco una ambulanza inviata dal Sores di Palmanova. L'equipe medica ha stabilizzato la, sempre rimasta cosciente, e l'ha portata inper tutte le cure del caso. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza della Bmw, per la bonifica della carreggiata e del palo della luce, insieme alla polizia stradale di Spilimbergo che ha eseguito rilievi e accertamenti.