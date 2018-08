Colpo in villa durante le ferie: via anelli con brillanti per 27.000 euro

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SACILE (Pordenone) -durante l'ultimo fine settimana di luglio adove, al rientro al weekend passato fuori porta, una famiglia ha scoperto di essere stata derubata dei sui monili e dei suoi gioielli più preziosi. Non appena la villa è rimasta incustodita, i malviventi, che la tenevano già d'occhio, hanno forzato una finestra e si sono messi a caccia di preziosi, frugando in tutte le stanze.Hanno rubato, orologi di pregio eper un valore di circa. Per la famiglia non è rimasto altro da fare se non denunciare l'accaduto, nella giornata di ieri, martedì 31 luglio, ai carabinieri di Sacile che adesso indagano per identificare gli autori del colpo.