â€‹Dopo il furto al Liceo, scatta la colletta per i computer

di Emanuele Minca

SAN VITO - Dopo il furto, scatta la gara di solidarietà al liceo Le Filandiere: privati, aziende, amministratori e gli stessi alunni e docenti mettono mano al portafoglio per acquistare nuovi computer. A pochi giorni dal raid notturno compiuto ai danni del liceo, in città c'è voglia di lasciarsi alle spalle quanto accaduto, di cancellare in fretta i danni causati: il furto risale a giovedì della scorsa settimana, quando ignoti hanno forzato una porta dell'istituto di via Patriarcato, hanno staccato la corrente e l'allarme, quindi hanno manomesso i distributori di cibi e bevande per arraffare le monete. Poi si sono concentrati sulla dotazione informatica rubando una ventina di computer portatili, acquistati un paio d'anni prima per circa 10/12 mila euro.