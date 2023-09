UDINE - Stand montati, traffico deviato, spine e cucine allestite: è finito il conto alla rovescia, tutto è pronto per la nuova edizione di Friuli Doc, la 29esima in generale e la prima sotto la guida della giunta De Toni. E, nonostante il cambio di amministrazione, pare comunque che i quattro giorni saranno baciati dal sole. Oggi alle 17.30 in piazza Libertà, infatti, si inaugura la più grande vetrina in Fvg dell’enogastronomia regionale che avrà come madrina una delle rappresentanti delle eccellenze del territorio, Giannola Nonino. Il viaggio tra i sapori friulani, insomma, è pronto a cominciare.



LA MAPPA

L’edizione vede la partecipazione di 37 fra associazioni e Pro Loco con 11 piazze coinvolte, compresa piazza Primo Maggio, e la possibilità di assaporare ben 150 specialità della nostra tradizione. In piazza XX Settembre si potranno gustare piatti a base di zucca e funghi; i vini Doc, Igt e Docg del Fvg; prelibatezze a base di fragole e lamponi (dal risotto ai dolci) e ancora prodotti a base di coniglio, il frico con le patate di Ribis, le lumache e i piatti a base di cervo. Spazio ai sapori dell’Adriatico e alle bollicine friulane in piazza Venerio, cui si aggiungono le specialità a base di zucca e cinghiale, e i piatti preparati dall’Unione cuochi con le eccellenze del territorio. E ancora, in piazza Garibaldi i pescatori di Trieste, il frico di Carpacco, le pastecreme carsoline e le specialità di carne isontina mentre piazza San Cristoforo ospiterà gli stand con fritture di pesce, verdure pastellate e grigliate di carne. Le Pro loco della Collinare sono confermate in Castello e proporranno dai piatti a base di toro, a quelli di cinghiale e di bufalo, dal frico in diverse versioni, alla polenta fritta e al prosciutto di San Daniele. Le prelibatezze della gastronomia delle Valli del Natisone si potranno assaggiare in via Stringher; i dolci con le mele di Pantianicco in via Savorgnana mentre le patate di Godia in via Aquileia, dove ci saranno anche gli stand con carne di pezzata rossa, i prodotti delle valli dello Judrio, le specialità a base di asino e lo stand della Stiria. Le specialità della Carnia, invece, si trovano come di consueto in piazza del Duomo. In piazza Venerio, inoltre, per la prima volta ci sarà uno stand espressamente dedicato ai piatti senza glutine, grazie alla presenza dell’Associazione Celiachia del Fvg. Alla manifestazione hanno aderito anche 16 osterie e 6 ristoranti, che proporranno menù a tema. Piazza Primo Maggio e Piazza San Giacomo saranno infine la “casa” di Promoturismo Fvg: nella seconda sarà allestito il mercatino delle eccellenze regionali con le aziende del marchio “Io Sono Fvg” mentre in Giardin Grande saranno organizzati apertivi con il meglio dei vini friulani, animati da dj set.



EVENTI

Come di consueto, Friuli Doc propone tutta una serie di iniziative di approfondimento sui prodotti tipici friulani, con incontri e degustazioni guidate alla scoperta del prosciutto di San Daniele, del formaggio Montasio, dell’olio d’oliva, ma anche delle birre artigianali, del gelato e del caffè (tra via Mercatovecchio, Loggia del Lionello e Corte Morpurgo) organizzati con le associazioni di categoria. Confermato anche l’appuntamento tradizionale con il minestrone solidale delle Lady Chef (sabato 9 alle 18, in Loggia), quest’anno si aggiunge anche la pastasciuttata di beneficenza, organizzata dalla Pro loco Zompitta, per raccogliere fondi destinati alla casa di riposo di Mortegliano colpita dal maltempo (lunedì 11). Tra i concerti nell’ambito di Friuli Doc, da segnalare quello di Jerry Calà “50 anni di libidine” (sabato alle 21 in piazza Libertà) e la chiusura con Leo Gasmann (domenica alle 21, sempre in piazza Libertà). Infine, il programma prevede diverse iniziative in friulano, presentazioni di libri e la possibilità di visitare i musei cittadini.