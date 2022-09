Arriva settembre e puntuale ecco Friuli DOC che celebra la sua 28. edizione con un programma ricco nella qualità e nei contenuti, per un evento che è la celebrazione della cultura, delle tradizioni e delle eccellenze vinicole e gastronomiche di un grande territorio. Grande in tutti i sensi, nello spazio ma anche nella varietà delle produzioni. Si parte giovedì prossimo, 8 settembre, alle 17.30, per una quattro giorni durante i quali Udine offrirà ai suoi ospiti una quantità di proposte, dallo svago allo studio, dallo intrattenimento al piacere dei sensi, gusto e olfatto in particolare, ma anche la vista sarà appagata, grazie ad un'offerta distribuita nelle più belle vie e piazze del centro, fra stand, esibizioni di showcooking, incontri, concerti, aree degustazione, laboratori, mostre ed esposizioni.



UNA REGIONE NEL PIATTO

Lunga la lista dei protagonisti tipicamente friulani, come il prosciutto di San Daniele e il Montasio, le specialità di montagna, mare e collina, i produttori di IoSono Friuli Venezia Giulia, e ancora piante, funghi, spezie, frutta e verdura, gli stand artigianali e quelli gastronomici di Trieste e della Stiria. Quest'anno, alla straordinaria tradizione delle osterie udinesi, ciascuna caratterizzata da un'intrigante proposta di abbinamento cibo-vino, si affiancano i ristoranti di Udine Cooking, dieci indirizzi di ottimo livello e altrettanti menu del territorio. Uno per tutti quello dell'Alimentare, di via d'Aronco, che proporrà un menù totalmente all'insegna della friulanità: dal Toc' in braide con lumache di Colloredo e fave agli Gnocchi di patate di Godia, funghi e caprino di Sauris; dal Burger di musetto, maionese al cren, cappuccio alla Gubana e zabaione alla grappa Nonino. Ma non saranno da meno le altre insegne coinvolte, da Fred alla Tavernetta, dall'Aquila Nera al Vitello d'Oro.



YOUNG CHALLENGE

E poi c'è Young Challenge, il nuovo claim ideato da Fabrizio Nonis, El Beker, per promuovere il mondo dei giovani cuochi. Venerdì, dalle ore 20, in Piazza della Libertà a Udine, andranno in scena 3 appuntamenti con 3 giovani chef che racconteranno la loro cucina ma non solo. Protagonisti saranno Jacopo Robelli, sous-chef di Alessandro Dal Degan a La Tana Gourmet di Asiago (Vi), 1 stella Michelin; Stefano Vio, del ristorante Zanze XVI di Venezia, 1 stella Michelin; Alberto Quadrio, chef di Lungarno Collection della famiglia Ferragamo a Firenze. Tutti gli appuntamenti saranno ad ingresso libero e senza prenotazione.



ENOTECA REGIONALE

Fra le novità, anche il ritorno, dopo due anni di assenza, dell'Enoteca Regionale, organizzata dagli esperti dell'Associazione italiana sommelier, la casa dei vini regionali, nei prestigiosi spazi di Sala Valle a Palazzo Morpurgo, dove i sommelier presenteranno in degustazione i prodotti di 40 aziende delle diverse DOC e DOCG regionali con 17 tipologie di vitigni e 80 etichette. Fra gli appuntamenti da segnalare, quello di sabato 9 quando, alle 19.30, avrà luogo una verticale dedicata al Pinot Grigio Gris dell'azienda Lis Neris, con l'anteprima dell'annata 2020 messa a confronto con le produzioni 2015 e 2008.