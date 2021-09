UDINE - Oggi giovedì 9 settembre in piazza Libertà a Udine, alle17.30, si alza il sipario sulla 27esima edizione di Friuli Doc, una edizione in questo 2021 ancora segnata dall’emergenza pandemica (sarà necessario il green pass), ma che, rispetto all’anno scorso, vedrà misure di sicurezza leggermente meno stringenti. Non che questo significhi meno attenzione. Anzi. L’amministrazione comunale ha voluto spingere ancora di più sulla prevenzione,...

