Pordenonelegge, Francesca Michielin arriva a San Vito al Tagliamento per il suo romanzo d'esordio

PORDENONE - Impegni urgenti non le avevano permesso di essere presente a Pordenonelegge, ma ce l'aveva promesso, entro l'anno sarebbe tornata. L'artista Francesca Michielin si prepara a salire sul palco dell'Auditorium di San Vito al Tagliamento, dove originariamente era in programma l'incontro, nella serata del 13 dicembre per presentare il suo romanzo d'esordio "Il cuore è un organo". In dialogo con la curatrice della Festa del libro Valentina Gasparet, la conduttrice della nuova edizione di Xfactor ci regala una storia tutta al femminile, nella quale riecheggia la lezione che "essere adulti è accettare di essere fragili". Una consapevolezza che si acquisisce a poco a poco, conoscendo la storia di Verde, cantautrice poco più che ventenne, protagonista del libro. Ma anche la storia di Regina, vecchia gloria della musica leggera, e quella di Anna, che senza saperlo le ha fatte entrare l'una nella vita dell'altra.

Francesca Michielin a Pordenonelegge

«Scrivere per me è un’esigenza: lo faccio da quando sono una bambina perché mi aiuta a evadere» racconta la cantautrice e polistrumentista di Bassano del Grappa, «mi fa mettere in ordine i pensieri, è quasi terapeutico. Ho capito crescendo si può scrivere in diverse forme: ho iniziato con le prime poesie e le canzoni, poi dentro di me si è creato un desiderio nuovo. La forma del romanzo è intensa e complicata. Il romanzo è un battesimo del fuoco per chi ama scrivere. Per anni mi era stato detto “perché non scrivi un libro?”, e ho aspettato che arrivasse una storia, che arrivasse un racconto per riflettere e crescere, per parlare dell’amore con più sfaccettature, nella complessità delle sue sfumature». Dopo l'appuntamento di dicembre, Michielin tornerà a trovare i suoi fan il 25 febbraio con il concerto "Bonsoir! Michielin10" all'Auditorium Concordia di Pordenone.