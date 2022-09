Castelfranco. Francesca Michielin debutta come prof, al Teatro Accademico il concerto d'esordio del corso di scrittura delle canzoni

CASTELFRANCO - Concerto di fine corso "Song writing" al Teatro Accademico per i ragazzi del Conservatorio di musica Agostino Steffani. E primo esordio da docente di Francesca Michielin.

L'esordio di Francesca Michielin come prof

Domani, sabato primo ottobre, alle 21 con ingresso gratuito al Teatro Accademico ci sarà il concerto che sancisce la fine del corso curato da Gian Luca Baldi, docente di composizione del conservatorio e la cantante Francesca Michielin che si è diplomata lo scorso anno in canto jazz allo stesso Steffani. Michielin è stata chiamata come docente aggiunta per il corso di scrittura delle canzoni, ovvero di un percorso di approfondimento sulla tecnica per scrivere dei brani.

E saranno proprio le canzoni composte dagli allievi del corso che saranno presentate durante il concerto. Verranno eseguiti i brani di Delfina Maria Baldissera, Alvise Carraro, Alberto Dal Bo, Lorenzo Fantinato, Sara Fortini, Ivan Geronazzo, Andrea Ghion, Davide Girolimetto, Elena Nico, Davide Panighel, Gabriel Nicolino Ruffini, Amerigo Tronchin, Ilaria Valent, Rebecca Zanesco con la classe di Musica Elettronica del Conservatorio “A.Steffani”