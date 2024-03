I 95 anni del maestro Elio Ciol. Ha fotografato anche Pasolini e Padre Turoldo

CASARSA - A soli 14 anni diventò fotografo ufficiale di PierPaolo Pasolini, ma tra i suoi scatti si annoverano anche quelli a David Maria Turoldo. Una lunga carriera quella del maestro di fotografia Elio Ciol, che domani, domenica 3 marzo, festeggerà 95 anni.

La carriera

Nato a Casarsa della Delizia nel 1929, più di settant'anni dietro l'obiettivo ha scritto con la luce straordinari lavori fotografici di meraviglie dell'archeologia, della pittura e della scultura italiane ed europee. Ciol è stato uno gli ultimi maestri italiani della fotografia: 175 le mostre personali realizzate, in Italia e nel mondo, 129 quelle collettive. Le sue fotografie sono state pubblicate in 225 libri. Ciol è stato anche un cantore appassionato di quella incorrotta civiltà contadina del Friuli raccontata da Pier Paolo Pasolini, del quale a soli 14 anni diventò il fotografo ufficiale e accanto ad altre figure di riferimento intellettuale e morale, quale padre David Maria Turoldo, che Ciol affiancò nel 1962 sul set del film Gli Ultimi. nostro personale omaggio, come comunità casarsese, al maestro. Questa volta al centro del racconto ci saranno le opere di alcuni tra i più grandi artisti al mondo: grazie alla sua sensibilità e alla vocazione di testimone del reale, Ciol ci permetterà di avvicinarci a esse con una mediazione che però è allo stesso a sua volta forma d'arte».