Addio alla maestra Seccardi, grande amica di Pasolini e delle "lengua furlana"

CASARSA - Se n'è andata a 93 anni Maria Seccardi Marsoni, stimata maestra di scuola elementare particolarmente legata al poeta, scrittore e regista Pier Paolo Pasolini. La comunità di Casarsa della Delizia si è stretta al dolore dei familiari, in particolare del marito Quinto, della figlia Valentina e dei numerosi nipoti.

Originaria di San Vito al Tagliamento, era nata nel 1928 e, dopo aver conseguito il diploma all'istituto magistrale di Portogruaro, aveva iniziato la carriera di insegnante. Con passione ed entusiasmo, dapprima nelle colonie, poi nelle scuole di montagna, la maestra Seccardi si è sempre distinta per capacità e professionalità. Tornata nel Sanvitese, dove ha insegnato per decenni, sino alla pensione, ha concluso la sua carriera a Ramuscello di Sesto al Reghena.

Da giovane aveva conosciuto Pier Paolo Pasolini e con lui aveva condiviso il piacere per la poesia e la recitazione, accompagnandolo anche in molte gite per il Friuli. Maria, fin da adolescente, era attratta dai fermenti artistico-culturali dell'epoca, che germogliavano numerosi nella scena sanvitese dell'epoca.

«Si accostava con curiosità e spirito di avventura - ricorda la figlia Valentina - a tutto ciò che sapeva di novità. Con Pier Paolo aveva condiviso esperienze alla Filologica Sanvitese e poi all'Academiuta di Lenga Furlana». Cenacolo letterario fondato il 18 febbraio del 1945 da Pasolini a Versuta di Casarsa, lo scopo dichiarato della piccola accademia era di rafforzare la lingua friulana, utilizzando anche le varietà dei margini, attraverso una produzione poetica d'alto livello, al passo con i grandi movimenti letterari del 900 in Europa. Pasolini era convinto, infatti, che attraverso la poesia si fortificasse la lingua e quindi il sentimento autonomistico del popolo.

L'intuizione del poeta casarsese trovò conferma quando lui stesso e il suo gruppo aderirono alla Società filologica friulana e all'Associazione per l'autonomia friulana fondata da Tiziano Tessitori nel 1945.

Tra Pasolini e Seccardi era nata una profonda amicizia, proseguita anche dopo il trasferimento di Pier Paolo e la madre Susanna Colussi a Roma. Si sono frequentati fino alla fine degli anni '50, poi Maria si era trasferita a Ramuscello con il marito Quinto, dove ha abitato a lungo, per poi ritornare a San Vito dove ha trascorso l'ultima parte della sua vita. I funerali saranno celebrati oggi, alle 15.30, nel duomo di San Vito.