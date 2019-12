Posta le foto intime della moglie per vendetta: 61enne nei guai

SPILIMBERGO - Le foto intime della moglie postate sul proprio profilo Whatsapp. Un uomo di 61 anni, residente nella zona di Spilimbergo, è stato denunciato per il cosiddetto "revenge porn" ovvero la diffusione illecita di immagini o di video sessualmente espliciti, che è un vero e proprio reato.



L'uomo è in fase di separazione e per ritorsione ha postato le foto intime della consorte, 59 anni. A novembre il 61enne era stato destinatario di un provvedimento di custodia cautelare in carcere, con successiva misura di divieto di avvicinamento alla vittima. Tuttavia, appena scarcerato, ha iniziato a diffondere le immagini della ex.

