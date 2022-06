In fiamme il tetto di un albergo di Lestans, intervento in forze dei pompieri

I Vigili del Fuoco di Spilimbergo e Maniago supportati dall'autoscala proveniente dalla sede centrale di Pordenone, sono intervenuti per l'incendio del tetto di una struttura alberghiera di Lestans in comune di Sequals.

Il pronto intervento dei pompieri, giunti in forze con sei mezzi e dodici uomini, è valso ad impedire il propagarsi delle fiamme nella struttura in legno del tetto ventilato, limitando i danni. L'incendio non ha interessato lo stabile destinato a camere per ospiti e nessun occupante è stato coinvolto. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Spilimbergo.