Fedriga respinge la proposta di Da Re: «Io segretario al posto di Salvini? No grazie, resto goveratore»

Il segretario ideale al posto di Matteo Salvini sarebbe Massimiliano Fedriga. Gianantonio Da Re lo dice senza particolare problemi, indicando il governatore del Friuli come la figura giusta sia per prendere in mano le redini di una rediviva Lega Nord, sia per evitare scissioni e prendere direttamente il posto del "Capitano" alla guida dell'attuale Carroccio. «La persona giusta per me è lui - dice l'europarlamentare - Quando le cose vanno male finisce che c'è sempre qualcuno che prende in mano la situazione». Un'ipotesi che però è stata scartata a stretto giro di dichiarazioni dallo stesso Fedriga: «Ho detto che voglio fare il governatore - ha spiegato a margine di un incontro a Pordenone - che non sarei all'altezza, che abbiamo già un segretario, non saprei cosa altro dire.

L'ho smentito varie volte, è una cosa ciclica che ogni tot viene fuori. La Lega deve restare unita, quello è fondamentale».