«Salvini è un cretino»: l'eurodeputato Toni Da Re espulso dalla Lega veneta. «Sentenza già scritta»

L'europarlamentare trevigiano Gianantonio da Re, già segretario della Lega veneta, è stato espulso dal partito per aver dato del " cretino" a Matteo Salvini. La decisione è stata presa a maggioranza questa sera dal direttivo regionale della Lega presieduto da Alberto Stefani. A votare per l'espulsione sono stati 14 consiglieri, quattro i contrari e uno astenuto. L'espulsione, seppure decretata dal Consiglio regionale della Lega, deve però essere ratificata dal Consiglio Federale, a Milano. una sentenza già scritta». L'esponente trevigiano ha giustificato il rilievo mosso a Salvini quale episodio che avrebbe dovuto essere classificato come «una critica politica che andava fatta» ed ha definito «un'usurpazione» la Lega Salvini.