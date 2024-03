Ieri sera l'espulsione dal partito dopo che aveva dato del "cretino" a Matteo Salvini. L'europarlamentare trevigiano Gianantonio da Re, già segretario della Lega veneta, parla dopo la decisione presa dal direttivo regionale della Lega presieduto da Alberto Stefani. Questa mattina Da Re ha risposto alle domande dei giornalisti. A chi gli ha chiesto se questo è uno scisma, l'eurodeputato ha risposto: «È un passaggio fondamentale, di una Lega Salvini contro una Lega storica, che è quella della Lega nord. Purtroppo non ha capito che i valori, i principi per cui è nata la Lega non possono essere annacquati dicendo Lega sud o quant'altro».