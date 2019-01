Ex primari curano i poveri: visite gratis per chi ha Isee sotto i 13.000 euro

di Susanna Salvador

PORDENONE - Un flop? Niente affatto. Cambiando ricetta lo Studio medico solidale comincia a funzionare e i numeri degli accessi (poco più di un centinaio in un anno) vanno letti nel modo giusto, come sottolinea da subito Raffaella Campagnutta, una laurea in legge, coordinatrice del progetto. È lei a raccontare i dati sui quali si fonda questo servizio gratuito dedicato alle persone con un Isee non superiore a 13mila euro, che per ora si rivolge esclusivamente ai comuni dell'Uti Noncello (Pordenone, Fontanafredda, Porcia,...