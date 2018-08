Perdono la traccia del sentiero e restano bloccati in una zona impervia

PIANCAVALLO (PORDENONE) - Due escursionisti, di nazionalità olandese, sono stati tratti in salvo, nel tardo pomeriggio, dai vigili del fuoco, sulle vette nei pressi di Piancavallo (Pordenone). La chiamata di soccorso che hanno fatto al 112 ha permesso di estrarre le coordinate del telefono per girarle alla sala operativa dei pompieri di Pordenone, che a loro volta hanno attivato l'elicottero "Drago" del nucleo vigili del fuoco di Venezia.



Atterrato a Pordenone, il velivolo ha fatto salire a bordo due soccorritori della squadra Saf (Spelo-alpino-fluviale) che sono stati successivamente calati con il verricello nella zona dove si trovavano gli escursionisti. La coppia aveva perso la traccia del sentiero 984 ed era finita in un luogo impervio, dove è stata raggiunta dai vigili del fuoco. I due erano molto impauriti ma in buone condizioni di salute. Gli operatori Saf hanno eseguito una linea di sicurezza con corde e preparato una zona, tagliando degli arbusti, per consentire il recupero delle due persone con l'elicottero.

© RIPRODUZIONE RISERVATA