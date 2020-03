Commosso addio a Betta Imelio, cantante e bassista dei Prozac+: folla ai funerali

Il tuo sorriso ha vinto inizia così il necrologio di Elisabetta "Betta" Imelio, i cui funerali sono stati celebrati oggi - 4 marzo - nella chiesa di San Lorenzo a Roraigrande da padre Lorenzo e dal parroco don Flavio Martin. È stata l'intera città a stringersi attorno ai familiari della musicista pordenonese e a voler ricordare Betta.



Alla notizia della morte della 44enne cantante e bassista dei Sick Tamburo e Prozac+ si è sollevata un'ondata di commozione che da Pordenone ha attraversato tutta Italia. Sono stati molti i messaggi anche di musicisti che si sono uniti al cordoglio della famiglia, del figlio, del marito Francescopaolo Isidoro, della sorella Federica, della madre Maria Grazia e del padre Giancarlo. E poi alle altre famiglie di Elisabetta: tra tutti Gian Maria Accusani, fratello d'elezione che a Elisabetta ha dedicato parole piene di forza, le famiglie Sick e Prozac+ e tutto il circuito musicale italiano.

I Marlene Kuntz hanno ricordato il fervido periodo storico in cui sono nate le due band; si è unito il saluto di Lodo Guenzi, e ancora i Subsonica, Meg, Elisa, i Tre Allegri Ragazzi Morti, musicisti che avevano partecipato al progetto di charity (la cover a dieci voci di La fine della chemio, legata a una raccolta fondi per le donne che hanno avuto il tumore al seno), e ancora il compositore pordenonese Teho Teardo. Per la cerimonia funebre, la famiglia aveva chiesto di non portare fiori ma devolvere eventuali offerte all'Andos, associazione nazionale donne operate al seno, di cui Elisabetta faceva parte, splendida tamburina della squadra Drago Rosa Lago Burida.

Ultimo aggiornamento: 16:25

