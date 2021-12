AZZANO - Ha aperto ufficialmente i battenti la nuova edicola - libreria di piazza Libertà, dopo alcuni mesi di chiusura, aggiungendosi all'altra, che si trova in via Mores di Sotto (Edicola Cartolibreria San Marco). Ad Azzano questo però è il primo esempio di un'edicola che si trasforma, raddoppia l'attività, diventando anche un bar caffetteria. Si chiama Edicola Bar city life. Unendo un doppio piacere: quello del caffè e quello della lettura.

L'INIZIATIVA

L'idea è venuta ai coniugi Sara e Corrado Dalla Bona, che dopo aver gestito per circa 14 anni lo storico Bar Sport, sempre in piazza, hanno deciso di rimanere in centro e iniziare una nuova avventura. Un'idea che a distanza di alcune settimane dall'apertura sembra vincente. «Un cambiamento che i clienti e quelli nuovi hanno accolto con entusiasmo - spiega Dalla Bona -. Siamo sicuri che stimoleremo la curiosità delle persone, visto che ad Azzano e nei Comuni limitrofi, è la prima volta che apre un edicola-bar. Siamo riusciti a ricavare un bar perfettamente funzionante e al tempo stesso è stata mantenuta quasi la stessa quantità di giornali, riviste e quotidiani e una parte di cartoleria e libreria. Per i libri, se qualcuno cerca le novità in uscita, basta prenotarlo - conclude -. Presto sarà in funzione la ricevitoria, il pagamento delle bollette e il Superenalotto. Possiamo dire che visto il periodo difficile, tutto sommato siamo abbastanza contenti».

LE NUOVE ATTIVITÁ

Dove c'era prima il bar Sport gestito dai Dalla Bona, oggi è nata una nuova attività CaffèLatte Ristobar. «É un luogo di ritrovo storico per generazioni di azzanesi (ci sono documenti che ne parlano sin dalla metà del 1800) precisa l'assessore al commercio Enrico Guin - e oggi ha iniziato una nuova tappa della sua lunga storia. Ad Alfio Catania, e tutto il suo staff, un in bocca al lupo per la sua nuova attività, ed un grazie a nome del Comune per aver scelto di investire nel nostro territorio. Ma il commercio azzanese in questi due mesi è cresciuto con altre nuove attività, tra cui, La Casa di Rachele Homelove Collections, da poco nata in via XXV Aprile, diminuendo di molto i locali sfitti in centro. Il negozio, gestita da un'azzanese doc, la signora Perosa, propone corredo per la casa e per neonati. Seppur in un momento di grande incertezza, Azzano continua quindi a crescere e a diversificare l'offerta, segno di attrattività del tessuto commerciale e più in generale del territorio».

Altre attività si stanno preparando a nuove aperture, si tratta di un nuovo ristorante che nascerà in piazza Libertà, e dell'albergo-ristorante in via Don Bosco chiuso da molti anni e la cui apertura potrebbe avvenire entro fine anno. Conclude Guin: «Da poco ho firmato la lettera di intenti per la creazione e lo sviluppo del Distretto del commercio nel territorio azzanese, assieme agli altri sindaci. Una progettualità fondamentale per il territorio e quindi anche per il nostro mandamento, che pone al centro temi di grandissima attualità come la rigenerazione urbana e lo sviluppo economico locale, con azioni mirate di area vasta».