Fermati al posto di blocco e trovati con un panetto di hashish, cocaina e marijuana: dalla perquisizione in casa viene fuori molto di più

PORDENONE - Fermati per un controllo e trovati in possesso di 3,7 grammi di cocaina, 7,4 di marijuana e un panetto di hashish di 101 grammi. È successo a Pordenone dove la polizia ha fermato per un controllo un'auto su Fiume Veneto, trovando i due passeggeri, un ventisettenne e un quarantacinquenne, in possesso di sostanza stupefacente.

È stata così effettuata anche una perquisizione personale e domiciliare nei confronti di entrambi ed è stato trovato un rotolo composto da 22 banconote da 100 euro per un totale di 2.200 euro, oltre a banconote di vario taglio per un complessivo valore di 160 euro, 35 sacchetti di cellophane e una cassaforte contenente 30 grammi di bicarbonato, sostanza da taglio, 0,56 grammi di hashish, 4,20 grammi di Mdma in cristalli e due bilancini.

La Polizia di Stato ha tratto i due in arresto in flagranza per il reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti in concorso e l'autorità giudiziaria ha disposto gli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida nei confronti di entrambi.