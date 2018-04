Sentono strani rumori nella notte: la casa sta crollando, tutti evacuati

di Paola Treppo

AZZANO DECIMO (Pordenone) -nella notte in unaa due piani di via dei Gelsi ad. Nell'immobile vivono dueche, poco prima delle 3 di oggi, giovedì 26 aprile, chiamano i vigili del fuoco.al piano terra e si sono formate delleevidenti in una camera da letto, in cucina e nel corridoio, dove isi sono abbassati. Sono le crepe le cause del rumore che sveglia gli abitanti della casa, costruita negli anni Sessanta del secolo scorso.​I vigili del fuoco del Comando di Pordenone fanno uscire le due famiglie dall'immobile e avviano tutti i controlli per capire se la costruzione può essere a. Per fortuna le verifiche statiche mostrano mura portati senza problemi e gli abitanti della casa potranno fare rientro nei loro appartamenti intorno alle 6. Il cedimento è evidente e adesso sarà interessato il Comune, per capire da cosa dipendano esattamente la formazione delle crepe e lo​Tra le ipotesi, ancora da verificare, quella dell'abbassamento della falda. Da diversi giorni non piove e la vena acquifera può essersi ridotta di molto, creando una sorta di vuoto sotto la casa. Da diversi giorni le due famiglie sentivano strani rumori e avevano notato la formazione di alcune lesioni lungo una paretina interna.