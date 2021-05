Vaccino anti-Covid, il Fvg vicino al traguardo: solo 200mila dosi all'immunità di gregge

Un altro dietrofront. Anche in Friuli Venezia Giulia dal 3 giugno i vaccini saranno per tutti. Potranno prenotarsi, senza distinzioni, anche i cittadini dai 12 ai 29 anni, fino ad ora rimasti fuori. I canali saranno i soliti: call center, Cup, farmacie o web app. Lo ha deciso il commissario straordinario all’emergenza. Sono circa 1 milione le persone che potrebbero vaccinarsi, la metà delle quali è già immunizzata. Il dato registra 479.000 con un’adesione di 580.000. Lo ha detto il vicepresidente Riccardi, in occasione della firma del protocollo con cui verranno avviate le vaccinazioni in azienda anche per oltre 800 imprese cooperative aderenti alle centrali regionali di Legacoop e Confcooperative e Agci. Si tratta di un protocollo che interessa potenzialmente quasi 34 mila addetti complessivi. Riccardi ha espresso la necessità di continuare a lavorare per far comprendere alle persone che il vaccino è l’unica soluzione per ritornare alla normalità: «ad oggi il 46% dei cittadini è vaccinato in prima dose e il 21% in seconda dose, bisogna proseguire con questa velocità perché la grande risposta per sconfiggere il virus è il vaccino. Per raggiungere l’immunità di gregge - ha continuato - dobbiamo immunizzare ancora 200mila persone, serve quindi mettere in campo una serie di forze a partire dalla medicina generale».

MONOCLONALI



la struttura complessa di Pneumologia dell’Asugi è stata individuata come centro sperimentale per partecipare alle fasi due e tre dello studio sull’anticorpo monoclonale MAD0004J08. La partecipazione allo studio è assolutamente volontaria e riguarderà solo le persone risultate positive al tampone da meno di tre giorni. Lo studio avrà la finalità di valutare in donne e uomini adulti con diagnosi recente di Covid-19 , l’efficacia del primo monoclonale somministrabile per via intramuscolare. Chi vorrà partecipare allo studio dovrà, entro tre giorni dal tampone positivo, contattare la Struttura complessa di Pneumologia di Cattinara a Trieste (0403994667 oppure pneumologia@asugi.sanita.fvg.it) per farsi inserire nello studio.