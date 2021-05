Covid, è ufficiale: da lunedì il Fvg in zona bianca e può riaprire tutto. Ecco l'ordinanza

Il Friuli Venezia Giulia è ufficialmente in zona bianca a partire da lunedì 31 maggio. Lo ha confermato il presidente Massimiliano Fedriga, che ha ricevuto la comunicazione da parte del ministro della Salute, Roberto Speranza. Domani - sabato - la Regione emanerà la sua ordinanza per determinare la riapertura di tutti i settori economici. Da lunedì, quindi, addio al coprifuoco, che sarà abolito in tutta la regione. Ripartono matrimoni, ristoranti e bar al chiuso, piscine sempre al chiuso, sale giochi e scommesse, parchi a tema e parchi divertimento. Ci sono anche le discoteche, ma senza la possibilità di ballare. L'incidenza dei contagi è a quota 17 casi su 100mila abitanti, tra le più basse d'Italia.