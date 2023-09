Barricato in casa a Cordovado, il negoziato di oltre 50 ore diventa un caso studio

CORDOVADO (PORDENONE) - Quelle poco più di 50 ore di negoziazione a Cordovado tra i carabinieri e l'uomo asserragliato nella propria abitazione diventeranno un paradigma, un caso di studio sin dalle prossime proposte di aggiornamento professionale ai militari dell'Arma.

Nella vicenda spiccano le figure di quattro marescialli: si tratta dei negoziatori che hanno trovato un approccio con l'ingegnere friulano il quale da anni aveva scelto una vita di eremitaggio «fatto in casa» alla ricerca di sé stesso e della sua spiritualità. «Mai prima d'ora, in Italia, un negoziato era avvenuto con risposte a senso unico, con video pubblicati su YouTube, modalità che verrà studiata da psicologi e sociologi - si apprende dai carabinieri - I 4 negoziatori - di Pordenone, Udine, Gorizia e del Gis di Livorno - con i loro colleghi sono stati svegli per 84 ore, tra appostamenti preventivi all'operazione, evacuazione, negoziazione e atti successivi all'evento».