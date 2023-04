PORDENONE - C'è chi giura che con la realizzazione del nuovo parcheggio sotterraneo di piazza del Popolo (siamo di fronte alla Prefettura e l'ambito è quello del Piano nazionale di ripresa e resilienza) cambierà tutto. Che ci sarà finalmente una svolta. Le voci ufficiali, cioè quelle dell'assessore che adesso ha in mano la materia del commercio, parlano invece di una «dinamica non così diversa da quella di altre strade». Restano i fatti: viale Marconi, nonostante una pesante e laboriosa riqualificazione, non riesce ancora a decollare. Ed è lontano il concetto di boulevard di una grande città europea, espressione utilizzata dal sindaco Alessandro Ciriani il giorno dell'inaugurazione del "nuovo" viale.



LA SITUAZIONE

Qualcosa, negli ultimi due anni e mezzo, si è anche mosso. Non è il completo deserto. C'è anche chi ha scelto proprio viale Marconi per investire. Un esempio? A fine 2021 aveva aperto i battenti Yogurtlandia. Lungo lo stesso viale, anche le avventure (diverse) del bar Marconi. E poi - poco più lontano - l'Old Wild West (non siamo più tecnicamente sulla stessa strada, ma davvero a livello di distanza cambia poco) oppure la pizzeria nata al posto del vecchio Perla. Il problema, però, è che dopo l'impulso iniziale - dato certamente dalla riqualificazione terminata dal Comune e dalla prima amministrazione Ciriani in piena epoca Covid, il circolo virtuoso si è interrotto.



I PROBLEMI

In viale Marconi sono ancora troppe le vetrine che sono rimaste vuote. E a preoccupare di più sono soprattutto i riscontri che si ottengono dagli esperti del mercato immobiliare pordenonese. È infatti un dato di fatto come al giorno d'oggi non ci sia la folla per provare ad investire lungo la strada che collega piazza Duca d'Aosta a Cinemazero. Tanti operatori vogliono vendere, pochi commercianti invece desiderano acquistare, preferendo in realtà soluzioni in locazione. Quindi affitti. L'amministrazione, portando a termine i lavori, ha fatto la sua parte. Viale Marconi non è più nelle condizioni di prima, è oggettivamente un luogo migliore da cui transitare. Transitare, appunto, perché una vera rinascita commerciale ancora non si vede.



LA SOSTA

Uno dei problemi su cui si soffermano praticamente tutti, è quello della mancanza di posti auto. Non è il requisito numero uno per far andar bene le vendite di un negozio, ma avere dei parcheggi aiuta e non poco. Viale Marconi in questo momento da quel punto di vista è praticamente off limits. Non si può parcheggiare, perché si è in pieno ring. Per questo si ritiene che dopo l'apertura del parcheggio sotterraneo di piazza del Popolo le cose potranno migliorare. Fino a quel momento il viale rimarrà un boulevard a metà. Buono per le auto, meno per gli affari.