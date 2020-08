PORDENONE Settembre mese della verità. La prova del nove sulla tenuta della viabilità cittadina quando, tra scuole che riapriranno e cittadini che saranno tornati dalle ferie, le strade di Pordenone torneranno a essere percorse ogni giorno da migliaia tra auto e mezzi di trasporto. Basti pensare al solo viale Marconi, che negli orari di punta fa registrare un passaggio di 1400 veicoli ogni 60 minuti. E' su quell'asse viario, considerato strategico per la città, che si concentrano i maggiori timori dell'amministrazione Ciriani.



VIALE MARCONI

I lavori riprenderanno subito dopo Ferragosto e, per forza di cose, comporteranno la chiusura dell'intero viale per tre giorni. Saranno predisposte apposite deviazioni che, in linea di massima, dovrebbero comunque scongiurare il blocco della circolazione dei mezzi. Non mancheranno però i disagi, già annunciati dall'assessore Cristina Amirante: «Perché i lavori possano proseguire in tutta sicurezza afferma sarà necessario chiudere tutta la viabilità su viale Marconi. Un'operazione che andrà fatta prima dell'inizio del nuovo anno scolastico, così da scongiurare ulteriori disagi rispetto a quelli che già abbiamo messo in preventivo». Dal 24 agosto, conclusa la completa sostituzione della tubazione di adduzione del gas (l'impianto risaliva agli anni '70), il cantiere si sposterà in largo San Giovanni e procederà a ritroso verso piazza Duca d'Aosta. Sono previste delle strettoie e verrà momentaneamente chiusa la corsia riservata ai bus. «Tra la fine del mese e l'inizio di settembre chiarisce l'assessore Amirante dovrà essere effettuato uno scavo, profondo oltre quattro metri, per creare un bypass alla roggia che alimenta il laghetto di lago San Giorgio. Il corso d'acqua è stato chiuso in un condotto sopra il quale sono stati costruiti i palazzi. Lo stesso presenta perdite e potrebbe collassare, con grave rischio per le persone e danni incalcolabili».



PIAZZA DEL POPOLO

Un primo step di un lavoro che, almeno sulla carta, dovrebbe articolarsi in tre fasi. La seconda riguarda l'intervento da attuare in piazza del Popolo, quando il Comune troverà le risorse per realizzare l'ambizioso parcheggio sotterraneo, mentre quello successivo (sempre di bypass della roggia), meno impattante degli altri due, dovrebbe riguardare via Vespucci. Dall'altra parte della città, nel quartiere di Torre, è in atto un altro intervento piuttosto corposo. Dopo la sostituzione della rete dell'acquedotto e di quella fognaria in via Carnaro, è iniziato l'avvicendamento dei quaranta allacciamenti lungo via Piave (verso Cordenons), tra via Carnaro e Sauro. «Solo quando i lavori saranno terminati conferma l'assessore sarà possibile dismettere la vecchia rete dell'acquedotto in cemento amianto, materiale che, in caso di rotture, può causare pericolose voragini nell'asfalto». Contemporaneamente, dall'ingresso del parco San Valentino e sino al confine con Cordenons, cominceranno le operazioni di sistemazione e realizzazione di marciapiedi e ciclabile. Per le asfaltature, invece, bisognerà attendere il 2021. Sarà completamente rifatta, inoltre, la superficie di piazzale dei Mutilati, sino all'incrocio con via Baracca.



PIAZZA MOTTA

Per quanto riguarda piazza della Motta, qui, come sottolineato da Amirante, sono stati effettuati buona parte dei sottoservizi: «Basti pensare sostiene che la fognatura non c'era. Ora sarà indispensabile mettere ordine a tutte le tubature, che, purtroppo, non seguono alcuna logica. Per la fine dell'anno il piazzale sarà pavimentato». Altro discorso per il vicino vicolo dei Molini. I lavori si sono rivelati essere più complicati del previsto ma la luce in fondo al tunnel comincia a vedersi. Sono finalmente arrivate le pietre da Vo' Euganeo, paese tristemente ricordato per la prima vittima da Covid-19: non ci sono più ostacoli perché l'intervento di riqualificazione (insieme a quello di piazzetta Pescheria) possa essere avviato.

