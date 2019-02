Il vicesindaco sale sul pulpito: la propaganda politica entra in chiesa

di Giuliano Pavan

BUDOIA - Andate in pace, anzi no. Doveva essere una messa come tante ma, a corredo della benedizione finale, c'è stato quello che l'opposizione leghista ha bollato comeche si poteva evitare, soprattutto in vista delle prossime elezioni comunali. Domenica mattina, in occasione delle festa di Don Bosco e dell'oratorio, nella chiesa di Sant'Andrea Apostolo diè andato in scena un inatteso fuori programma: ilè salito sul pulpito e ha parlato ai fedeli per una manciata di minuti. Se per molti è stato una sorta di congedo dopo dieci anni alla guida del Comune in cui sono state ricordate le sinergie (proficue) che si sono create nel tempo tra l'amministrazione e la parrocchia, per altri si è trattato di un palcoscenico politico gratuito e di dubbio gusto. E a posteriori è stato anche interpretato come scorretto in vista della corsa elettorale.