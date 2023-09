Budoia/Trieste. Due donne si scontrano in auto e un uomo si ribalta con il furgone: feriti in ospedale

BUDOIA/TRIESTE - Due donne si sono scontrate con le rispettive auto lungo la ex provinciale 31, nel territorio comunale di Budoia, indicativamente altezza zona industriale.

Sono state soccorse questo pomeriggio, venerdì 22 settembre, dal personale medico infermieristico per le ferite che hanno riportato.

I due veicoli si sono scontrati in un verosimile impatto di tipo fronto-laterale. Le due donne sono state trasportate con le ambulanze all'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone, una in codice giallo e una in codice verde entrambe stabili.

A Trieste invece, lungo la strada costiera, altezza galleria naturale, il conducente di un furgone ha perso il controllo e il mezzo si è ribaltato. Apparentemente nessun altro veicolo è rimasto coinvolto. L'uomo è stato poi trasportato con ferite non gravi all'ospedale di Cattinara (Trieste). Attivati i vigili del fuoco e i carabinieri della Compagnia di Aurisina.