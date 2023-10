Ore di apprensione per un ragazzo di 16 anni scomparso da casa: ricerche nel Brenta

NOVENTA PADOVANA (PADOVA) - Da ieri, venerdì 20 ottobre, non si hanno più notizie di un ragazzo di 16 anni originario dell'Est Europa e residente in un comune della cintura padovana. Per tutto il pomeriggio di oggi, i vigili del fuoco hanno passato al setaccio il Brenta per accertarsi che in acqua non ci fosse nessuno. Contestualmente, tra Noventa, Vigonza e Stra (Venezia), i carabinieri con l'ausilio della Protezione civile stanno setacciando palmo a palmo il territorio alla ricerca del giovane.

Il protocollo di ricerche è coordinato dalla Prefettura.

Al momento l'unico dato certo è si è trattato di un allontanamento volontario. La famiglia sta seguendo con apprensione le ricerche, con la speranza di poter abbracciare al più presto lo scomparso. Si sono inoltre moltiplicate le ricerche anche nel cuore di Noventa dove è in corso la fiera del Folpo e in cui l'adolescente si potrebbe essere recato.