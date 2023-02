CORDENONS - Ci sono voluti circa due anni, la relativa delibera è infatti datata maggio 2021, ma pochi giorni dopo la decisione dell'Unione europea di dire basta ai motori termici dal 2035, anche Cordenons è in dirittura d'arrivo per le sue prime colonnine di ricarica elettrica. Nel territorio comunale infatti al momento non ve ne sono e l'assenza iniziava a farsi sentire. Come rende noto l'assessore ai lavori pubblici Giuseppe Netto, in questi giorni «si è conclusa la gara che avevamo indetto per le colonnine elettriche. Intendiamo posizionarne 8 a doppia presa ognuna, con due stalli di ricarica, in 8 diversi punti della città, così da ottenere la miglior copertura possibile del territorio». Netto fa sapere che le aziende che si sono fatte avanti sono due, per ora non è possibile divulgare quali (le più note e presenti sul territorio italiano sono Enel X Mobility, Atlante e Be Charge), e che vi sarà un unico vincitore che si occuperà di tutte le installazioni.

«Ora la commissione incaricata procederà all'analisi delle offerte. Il principio è quello della economicamente più vantaggiosa, ma terremo conto anche del tipo di colonnina che ci verrà proposta, cioè se standard o a potenza elevata». In questo campo, maggiore è la potenza disponibile più rapida sarà la ricarica, ma anche più caro il servizio, come facilmente immaginabile. Per il servizio reso ai cordenonesi non si conoscono ancora i costi, in Italia ricaricare l'auto elettrica in questo modo può partire da 35 centesimi per kwh con abbonamenti od orari notturni, fino agli 80, 90 cents delle ricariche più rapide e potenti. La legge nazionale prevede che le città si dotino di una presa di ricarica ogni mille abitanti, il che significa che una volta a regime Cordenons dovrà contarne 18.

«Tempi tecnici di vaglio e conferma delle offerte e poi daremo il via all'operazione di installazione». Modalità di realizzazione? «Secondo quanto abbiamo richiesto, l'azienda che vincerà avrà sei mesi di tempo per allestire tutte e otto le postazioni». Tra qualche giorno saranno diffusi maggiori dettagli sull'intera operazione, per ora è noto che la concessione per le postazioni di ricarica avrà una durata di 8 anni (rinnovabile) e che gli impianti, che dunque potranno servire a pieno regime un massimo di 16 veicoli, saranno posizionati a lato delle vie Giotto, della Filanda, Chiavornicco, Avellaneda, del Benessere, Dolomiti, Togliatti e piazza Avis Aido. «L'idea è quella di cercare di coprire con il servizio un po' tutte le aree della città», anche considerando che una volta che la mobilità elettrica avrà definitivamente preso piede sarà sicuramente necessario ampliare il parco colonnine.