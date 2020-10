Cade nel bosco e ruzzola per 15 metri lungo il pendio, si trascina per chiamare l'amico

CLAUT - Un sessantanovenne di Claut è stato soccorso in serata dai tecnici della stazione Valcellina del Soccorso Alpino friulano. Poco prima dell'imbrunire l'uomo è caduto in bosco, non lontano dalla strada che dalla frazione di Lesis di Claut sale verso il Pradut, ruzzolando per una quindicina di metri lungo un pendìo. Da qui, trascinandosi, è riuscito a raggiungere l'amico che si era fermato nei pressi di un rustico poco lontano: è stato l'amico a chiamare i soccorsi, dato che a quel punto, a causa delle contusioni e dei traumi riportati in tutto il corpo e dello sforzo compiuto, l'uomo non riusciva più a proseguire e a raggiungere la strada. I tecnici del Soccorso Alpino lo hanno raggiunto, l'hanno posto su una barella e riportato a livello della strada dove ad attendere c'era l'ambulanza che lo ha condotto a Pordenone.

A Claut sono arrivati anche i Vigili del Fuoco. C'è stato anche un secondo intervento della stazione di Udine per soccorrere una ottuagenaria che era andata a castagne nei boschi di Tarcento. La figlia ha dato l'allarme non avendola vista rientrare per cena. La donna è stata raggiunta dai tecnici della stazione di Udine dopo essere stata ritrovata anche grazie alla nipote. Sul posto anche i Vigili del Fuoco.

