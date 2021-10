Scippi e furti, per la ricorrenza dei defunti i vigili blindano i cimiteri

PORDENONE - Un controllo capillare del territorio. In vista di Ognissanti, la polizia locale di Pordenone e Cordenons ha predisposto una serie di servizi mirati affinché gli agenti possano essere sempre presenti, in particolar modo negli orari di punta, di fronte ai cinque cimiteri della città. Non solo quello di via Cappuccini (una pattuglia intensificherà i passaggi giornalieri), che risulta essere sempre maggiormente frequentato sia l’1 che il 2 novembre, ma anche gli altri che si trovano nei quartieri.

I VIGILI

«I nostri vigili – spiega il vicesindaco Emanuele Loperfido, che ha mantenuto la delega alla Sicurezza – saranno così pronti per intervenire rapidamente di fronte a qualsiasi segnalazione. Questo, è bene ricordarlo, è un periodo delicato per i famigliari dei defunti che, tra l’altro, devono anche fare i conti con chi vuole fare il furbetto e che non aspetta altro per commettere furti ed importunare soprattutto le persone più anziane». In caso di segnalazioni, le pattuglie esterne agiranno sempre sotto il coordinamento della centrale operativa. «Gli agenti del comandante Massimo Olivotto - sostiene il vicesindaco Loperfido - hanno già iniziato ad intensificare i controlli sul territorio. E’ chiaro che tra oggi e martedì i servizi saranno ancora più capillari, così da prevenire eventuali episodi che potrebbero risultare spiacevoli. Raccomando a tutti di segnalare tempestivamente situazioni in cui, per esempio, venga avvistato qualcuno a sottrarre i fiori dalle tombe di famiglia oppure ad importunare, con la questua, le persone all’esterno dei cimiteri».

FURTI E SCIPPI

Sul fronte della sicurezza, quindi, saranno potenziati, in vista di Ognissanti, i controlli all’esterno dei cinque cimiteri della città. Questo per evitare anche furti ai danni delle auto in sosta e in abitazione. Saranno mirati e riguarderanno anche la circolazione stradale. Questo significa che i cittadini vedranno sul territorio, oltre ai carabinieri e alla polizia, anche un maggior numero di vigili a presidio dei punti più sensibili. Gli agenti saranno rigorosamente in divisa e, pertanto, ben visibili: «Questo altro non farà che aumentare la percezione di sicurezza - evidenzia Loperfido - argomento tanto caro ai pordenonesi e non solo». L’invito ai cittadini, comunque, è di non lasciare nulla in vista nelle automobili parcheggiate all’esterno dei camposanti. Più borse e oggetti personali di valore sono in vista, più i malintenzionati potrebbero tentare di rubarli. Ecco perché è stata, ancora una volta, raccomandata la massima attenzione e, soprattutto, la tempestiva segnalazione alle forze di polizia di movimenti o persone sospette. Si sa: quello di Ognissanti è un periodo di spostamenti e di ritrovi importanti. I controlli, come detto, saranno potenziati ma anche i cittadini devono fare sino in fondo la loro parte.