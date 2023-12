PORDENONE - Mangia e beve per pochi euro, paga con una banconota da 50 euro abilmente contraffatta e incassa il resto. Il truffatore è un avventore che sta girando tra le casette allestite nelle piazze di Pordenone e provincia per le festività natalizie. Sul caso sono già stati informati i carabinieri. Vi è la massima attenzione e attraverso le testimonianze di esercenti e commercianti si sta cercando di dare un volto all’uomo che sta piazzando soldi falsi danneggiando coloro che hanno investito per allestire gazebo e casette. Non è escluso che gli impianti di videosorveglianza presenti nelle piazze possano dare un importante contributo all’identificazione di questo cliente che rischia una denuncia per spendita di banconote false.

LA DENUNCIA

Tra i casi sotto la lente dei militari dell’Arma vi è sono quelli segnalati dai commercianti di Azzano Decimo. «È successo la settimana scorsa - conferma il loro rappresentante, Paolo Miotto - È la prima volta che si organizza un Natale a questo livello ed è spiacevole che accadano queste cose». Tra una cioccolata calda e un vin brulè, invece, è stata piazzata anche la banconota falsa. Un altro caso è stato segnalato dai commercianti di San Vito. Mentre in altre località pare che il tentativo di pagare con i soldi falsi non sia andato a buon fine. Massima attenzione anche tra gli esercenti impegnati in piazza XX Settembre a Pordenone e a Sacile.

ALLERTA

I gestori delle tante casette sono in guardia. Oltre alla prudenza, sono stati invitati a segnalare al 112 eventuali tentativi di spaccio di banconote false, il cui taglio finora è sempre stato di 50 euro. L’avventore, tuttavia, il potrebbe colpire anche nei bar, magari ordinando un caffè e incassando quasi l’intera posta in monete e banconote autentiche.