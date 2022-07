PORCIA - «Il costo dell'acqua delle casette è omogeneo in tutti i comuni dove Lta, gestore del nostro servizio idrico, gestisce questo servizio e anche negli altri. Bugie, falsità o imprecisioni anche in buona fede, non servono a chiarire il temam». Il sindaco Marco Sartini interviene sulla questione dell'aumento delle tariffe nelle casette di Porcia. Con l'ultimo aggiornamento, infatti, si è passati da due a quattro centesimi per mezzo litro di acqua naturale, da tre a otto per un litro e addirittura da quattro a dodici centesimi, il triplo, per un litro e mezzo. Quanto a quella frizzante, invariato il costo di mezzo litro, aumenta da sette a otto centesimi quello di un litro e da diedi a dodici quello di un litro e mezzo. Il primo cittadino mostra le foto scattate personalmente in alcuni Comuni vicini e sottolinea che prima il costo dell'acqua era inferiore perché chi dell'amministrazione propose allora l'investimento fornì un dato sovrastimato di consumo alla ditta. E l'azienda fissò quindi un prezzo basso, fidandosi della promessa di una grande vendita. Il dato reale, invece, e' stato completamente diverso, molto più contenuto, tanto che la ditta è andata in perdita sulla vendita. Che il costo dell'acqua delle casette fosse uguale, o quasi, in tutti i Comuni serviti da Lta era una cosa nota - ribatte il consigliere del Pd ed ex vicesindaco Giuseppe Moras. Non occorreva che il sindaco perdesse tempo a fotografare le tabelle Lta degli altri Comuni. Quello che conta è che ci sono costi quasi triplicati. Così fan tutti, dice lui, però poteva fare come ha fatto con la tassa rifiuti: in quel caso ha messo sul piatto 60mila euro per abbassare i costi dello smaltimento rifiuti ai cittadini. E aggiunge: «Sul sito di Lta si legge che il servizio delle casette dell'acqua è affidato alla ditta Bbtec di Tavagnacco, la stessa con cui venne installata la casetta dell'acqua a Palse, e quindi, invece che fare un nuovo appalto, il nostro sindaco ha preferito darla in gestione a Lta, che la fa gestire ad altri. Di solito con un passaggio in più i costi aumentano».