FIUME VENETO - Non capita tutti i giorni di vedere sindaci, assessori e consiglieri comunali mascherati da pittori, stilisti, atleti e altri personaggi celebri. La singolare iniziativa è stata presa a Fiume Veneto, dove il sindaco Jessica Canton assieme alla squadra di governo ha deciso di metterci la faccia e di travestirsi, ma non solo per divertimento. L'idea ha peso vita dal fatto che quest'anno, a causa dell'emergenza sanitaria, non c'è la possibilità di festeggiare il Carnevale, ma la Giunta e alcuni consiglieri hanno voluto dare un messaggio di speranza contro il Covid-19 e unire al contempo l'utile al dilettevole, presentando in maniera scherzosa alcune delle iniziative promosse dall'assessorato alla Cultura che si svolgeranno nel corso dell'anno, interpretando proprio i personaggi protagonisti degli eventi.

GLI ARTISTI «Gli assessori Michele Cieol e Sara Pezzutti si sino calati nei panni di Caravaggio e Artemisia Gentileschi, per promuovere le lezioni d'arte curate dal maestro e artista Paolo Mattiussi - spiega Donatella Azzaretti, assessore alla Cultura -. Il talento di Artemisia e di altre pittrici del passato è il tema di Arte con la A di donnA, da seguire online sul sito del comune lunedì 8 marzo alle 20.30».

L'OMAGGIO A DANTE «Il vicesindaco Roberto Corai, invece, veste i panni di Dante Alighieri - aggiunge - al quale dedichiamo un'intera rassegna per celebrare i 700 anni dalla sua morte avvenuta a Ravenna nel 1321». Mentre l'interpretazione del consigliere Alessandro Zannese, promuove l'inaugurazione del nuovo campo di basket nell'area esterna del palazzetto dello sport, durante la quale sarà presentato il nuovo libro del fiumano Simone Marcuzzi, dedicato allo scomparso campione Nba Kobe Bryant, intitolato Kobe. La meravigliosa, incredibile, tragica storia del Black Mamba.

LA SCIAMANA E PINOCCHIO Una sciamana siberiana è interpretata poi dal travestimento dell'assessore Azzaretti come testimonial di una nuova sezione della Biblioteca comunale (già allestita e che attende solo la riapertura) dedicata alla ricerca spirituale con numerosi volumi sul tema delle tradizioni dei popoli. Per bambini e famiglia ci sarà una lettura animata della classica fiaba Pinocchio di Collodi, i cui panni e naso sono indossati dal consigliere Fulvio Drago. Il consigliere Stefano Mutton è lo scrittore della rassegna Voce all'autore, da tre anni contenitore di incontri letterari e presentazione di libri, che anche nel 2021 prevederà diversi appuntamenti. Le iniziative di dicembre (mercato di San Nicolò, presepi, letture per bambini, ecc.) sono rappresentate dal consigliere Roberto Viera e il suo Babbo Natale. Non manca il sindaco Jessica Canton, negli abiti chic della stilista Coco Chanel, per il cinquantenario dalla morte. Una delle sue celebri citazioni La bellezza comincia nel momento in cui decidi di essere te stesso sarà riportata nella terza panchina rossa del territorio, che sarà inaugurata il 25 novembre in occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle Donne.

© RIPRODUZIONE RISERVATA