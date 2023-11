Pordenone. Sono ai domiciliari e danno una mega festa, all'arrivo degli agenti volano calci e pugni. Immobilizzati grazie al taser

PORDENONE - La festa con gli schiamazzi notturni è terminata con l'arresto di due persone per resistenza a pubblico ufficiale. Protagonisti due uomini di 23 e 34 anni che all'interno di un'abitazione di Pordenone stavano ascoltando musica a volume elevatissimo, assieme ad altre tre persone. Quando sono arrivati gli agenti delle Volanti, i due si sono rifiutati di fornire le proprie generalità e, in stato di alterazione alcolica, hanno iniziato a urlare nei confronti degli agenti, per poi spintonarli e colpirli con calci e pugni. Sono stati immobilizzati soltanto grazie all'utilizzo del taser.