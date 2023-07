CASARSA DELLA DELIZIA - Numeri in crescita per la cantina di Casarsa nella prima metà dell'anno, sia per quanto riguarda il mercato italiano sia per le esportazioni. E intanto si guarda già con fiducia alla vendemmia di quest'autunno, vista la piovosità che sta caratterizzando gli ultimi mesi.

I numeri

A tracciare un primo bilancio è Mirko Bellini, direttore de La Delizia viticoltori friulani. «Le vendite in questo inizio 2023 sono positive dichiara : nella grande distribuzione italiana stiamo confermando i nostri numeri, mentre nel canale Horeca (hotel, ristoranti e caffetterie), sempre italiano, siamo a un +10% rispetto al 2022, con un traino da parte delle località turistiche». Quello italiano, costituisce il 45% del mercato di riferimento della cantina, suddiviso a sua volta in un 60% legato alla grande distribuzione organizzata e nel restante 40% ai settori Horeca. «Per l'estero precisa Bellini registriamo un altro aumento significativo, tra il 7 e l'8%, con gli Usa come mercato più attivo in questo momento». Oltre agli Stati Uniti, i principali mercati esteri per La Delizia sono il Regno Unito e in generale l'Europa. Circa 330mila i quintali di uva lavorata annualmente dalla cantina, per una produzione complessiva di 250 mila ettolitri di vino. «Circa la vendemmia 2023 dichiara il direttore è presto per fare previsioni, ma possiamo dire che le condizioni climatiche sono più favorevoli e ci permettono di fare viticoltura in maniera più serena rispetto alla siccità dello scorso anno». Intanto, la cantina cooperativa ha presentato una nuova veste per la sua linea premium di vini fermi, apprezzata sia in Italia sia all'estero. È ispirata ai sassi del Tagliamento l'etichetta dei vini Sass Ter, realizzata di recente dalla designer Dina Vecchiato, specializzata in lavori per il mondo vitivinicolo. Interessate dal nuovo packaging le bottiglie di Sauvignon, Friulano, Pinot Grigio, Traminer Aromatico, Ribolla Gialla, Merlot e Refosco dal Peduncolo Rosso. L'etichetta ha un particolare effetto materico tattile: sfiorandola si percepiscono la ruvidità dei sassi e la granulosità della terra delle zone del fiume Tagliamento, territorio dove i vini sono stati concepiti.

Innovazione

«Anche la forma scelta spiegano dall'ufficio marketing evoca il profilo dei vigneti La Delizia, mentre le lamine oro per i vini bianchi e di bronzo per i vini rossi donano luminosità e vitalità all'etichetta come il sole fa per il vigneto. Il lettering, pulito nelle sue linee ma allo stesso tempo intrigante, sa coniugare estetica e modernità. Il tutto in un rimando preciso tra vino, territorio e la sua gente». «Era il momento giusto per dare un nuovo "vestito" a Sass Ter commenta il presidente de La Delizia Flavio Bellomo per continuare a raccontare nel miglior modo la qualità dei suoi vini ad un mercato di consumatori che vuole sempre più conoscere, già attraverso la grafica e il packaging, non solo la tipologia del vino, ma anche il territorio, la realtà della cantina e la sua storia, ricca di tradizione, ma con lo sguardo rivolto al futuro». La filiera coinvolge anche altre aziende, principalmente del Nordest, che dall'etichetta fino al tappo in sughero e alla capsula sposano i valori sostenibili della cantina. «I nostri vini Sass Ter conclude Mirko Bellini sono il frutto di un'accurata selezione delle uve e di una sapiente vinificazione condotta nel pieno rispetto dei tratti distintivi ed aromatici degli acini. Con questo progetto di rinnovamento, comunicativo e commerciale, abbiamo voluto esaltare non solo la qualità dei nostri vini, ma anche celebrare un tributo alla terra friulana e alla sua gente. Le scelte permettono ora alla linea di rivelare immediatamente al consumatore espressività e vitalità dei nostri vini, apprezzati in tutto il mondo».