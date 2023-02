Fatturato stellare per l'azienda vinicola Bottega di Bibano, +30% trainato dall'export. Nel futuro? «Arriva il Lemon Spritz»

BIBANO (TREVISO) - L'azienda vinicola Bottega di Bibano raggiunge gli 86 milioni di fatturato nel 2022 con un +30% rispetto all'anno precedente. Il traino? E' rappresentato soprattutto dall'export per il 90% di tutti i prodotti. «Oltre all'Italia - commenta il titolare Sandro Bottega - per la nostra azienda i principali mercati sono il Canada, la Germania, il Regno Unito, gli Usa, l'Olanda, il Giappone e la Svizzera. Il 40% del nostro fatturato è rappresentato dal Prosecco, mentre altri vini spumanti pesano per circa il 25%. Seguono le Grappe, il gin, i liquori e le creme. Il nostro prodotto best seller è senza dubbio il Prosecco 'Bottega Gold', anche nella variante Rosè».

Dai premi internazionali ai Prosecco bar

Nel corso del 2022 Bottega ha ricevuto nove premi internazionali per la qualità. Nel corso del 2022 sono stati inoltre aperti cinque «Prosecco Bar», di cui i principali negli aeroporti di Venezia e di Londra Stansted. Nel 2023 sono in programma altre sette aperture, a partire da quello inaugurato a fine gennaio all'aeroporto di Istanbul.

Il futuro

Per il 2023 Bottega lancerà il «Lemon Spritz», un ready to drink in bottiglia e lattina composto da spumante mescolato a infuso di limone, venduto in Horeca, a bordo degli aerei, con circa 200mila ordini in tutto il mondo.