PORDENONE Ha unito l’esperienza triennale nella commercializzazione di prodotti per animali al suo precedente lavoro in un colosso della vendita di surgelati porta a porta. E così Luca Gigante, 48 anni, di Pordenone, ha avviato una start-up per produrre e vendere cibo “casalingo” fresco e pastorizzato per cani e gatti. “Cuoco Pet”, è la start-up avviata solo da qualche settimana e “decollata” dall’esperienza dell’altra società Green Pets, fondata tre anni fa per commercializzare su portale e per catalogo prodotti in tutta Italia.

IDEA VINCENTE

L’idea è piuttosto semplice, ma per realizzarla in tutti i passaggi ci sono volute inventiva e capacità professionale. «Il nostro obiettivo - racconta l’imprenditore 48enne che ha avuto esperienze lavorative come commerciale nel settore del fotovoltaico e in un’azienda leader nella vendita porta a porta di surgelati - è portare a casa delle persone che amano gli animali cibo casalingo pronto nelle vaschette pastorizzate con una scadenza di una quarantina di giorni. L’idea è nata anche dall’esperienza di Bo-Frost dove ho lavorato tempo fa. Poi ho dovuto “reinventarmi” di nuovo a causa del calo del lavoro nel fotovoltaico. La novità - aggiunge il 48enne pordenonese - è basata su una distribuzione attraverso la raccolta delle richieste online e con i cataloghi e poi utilizzando mezzi propri per il territorio locale e i corrieri per le altre regioni d’Italia». “Cuoco Pet” cucina e confeziona il cibo (carne, riso, verdure giustamente equilibrate con le “certificazioni” dei nutrizionisti) destinato a cani e gatti in un laboratorio nel vicino Veneto nato per fornire pasti pronti alla ristorazione. Le vaschette pastorizzate e sotto vuoto per i quattro-zampe vengono poi trasportate in un magazzino della società a Vigonovo di Fontanafredda. Lì gli operatori (per ora un paio, oltre a Luca Gigante) organizzano la spedizione del cibo a domicilio.

PRIMI RISULTATI

A nemmeno un mese dall'avvio dell'"esperimento imprenditoriale" le richieste quotidiane toccano già il centinaio. «Arrivano da tutta Italia. Per ora in particolare dal Nordest. Il nostro territorio e quello delle province circostanti cerchiamo di coprirlo con un paio di mezzi propri. Per le richieste che arrivano da regioni più lontane utilizziamo i corrieri nelle confezioni ocn il ghiaccio». L'obiettivo della start-up è crescere nel porta a porta, ma anche nei negozi specializzati di prodotti per animali che sono sempre più diffusi. «L'intenzione - conclude Gigante - è di avere i frigoriferi in comodato con il nostro marchio nei negozi in modo da farci conoscere puntando sul giusto target di consumatori». Ultimo aggiornamento: 08:56